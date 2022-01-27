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До 60 гривень за кубометр: постачальники газу зберегли високі тарифи на лютий

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Україна, Четвер 27 січня 2022 15:00
До 60 гривень за кубометр: постачальники газу зберегли високі тарифи на лютий Фото: ціни на газ залишаються високими (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Газопостачальні компанії України оприлюднили місячні тарифи на газ для населення в лютому 2022 року. Більшість постачальників, як і раніше, не пропонують місячних планів, залишивши тільки річну пропозицію, яка діє кінця опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайтах компаній.

Місячні тарифи

Місячні ціни, які компанії пропонують на лютий, досягають 60 гривень за кубометр. Зокрема, "ТАС Енергія країни"пропонує газ по 57,5 гривень за кубометр, (у січні також 49.00 гривень за кубометр).

Крім того, компанія "Світлогаз" встановила на лютий тариф на рівні 37,99 гривень (у січні - 38,10 гривень за кубометр).

На ринку є і більш вигідні пропозиції. Зокрема, "Галнафтогаз" зберіг місячний тариф на лютий на рівні 7,99 гривень за кубометр.

Однак більшість постачальників відмовилися від місячних тарифів, залишивши тільки річну пропозицію. Зокрема, це стосується компаній під брендом "Твій Газзбут", на які припадає більша частина ринку. Не пропонує місячний тариф і "Нафтогаз України".

Річні ціни на газ

Річні тарифні плани залишаються значно вигіднішими. Базові фіксовані ціни коливатимуться від 7,70 до 11,99 гривень за кубометр. Більшість компаній встановили річні ціни до 8 гривень за кубометр. Зокрема, ГК "Нафтогаз України" - 7,96 гривень за кубометр.

Як повідомляло РБК-Україна, постачальники газу для населення оприлюднили свої річні тарифи. Ціни склали близько 8 гривень за кубометр і вище. Постачальники не мають права підвищувати ці тарифи до травня 2022 року.

Крім того, державна компанія НАК "Нафтогаз України" створила балансуючу групу і в її рамках пропонує постачальникам на оптовому ринку для потреб населення газ за 7,42 гривень/кубометр. Така ціна була сформована ще навесні 2021 року.

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