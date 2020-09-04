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В более 60 городах отопительный сезон оказался под угрозой

Автор: Дмитрий Левицкий

В более 60 городах Украины отопительный сезон оказался под угрозой из-за долгов производителей тепла. Не выполняют требования законодательства 98 компаний.

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Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Среди должников компании в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях, а также в Киеве.

Фото: список должников (naftogaz.com)

"Нафтогаз чрезвычайно серьезно относится к защите украинцев во время отопительного сезона и максимально идет навстречу всем сторонам этого процесса. Компания ожидает от производителей тепла такого же ответственного отношения к своим обязательствам перед клиентами и требованиями законодательства", - подчеркнули в "Нафтогазе".

Напомним, правительство поручило органам местного самоуправления во Львовской области обеспечить своевременное начало отопительного сезона в Новом Роздоле и Новояворовске.

Кроме того, в июле Кабмин утвердил план мероприятий по подготовке к отопительному сезону в Украине.

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