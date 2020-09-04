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У понад 60 містах опалювальний сезон опинився під загрозою

Автор: Дмитро Левицький

У понад 60 містах України опалювальний сезон опинився під загрозою через борги виробників тепла. Не виконують вимоги законодавства 98 компаній.

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Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

Серед боржників компанії у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях, а також у Києві.

Фото: список боржників (naftogaz.com)

"Нафтогаз надзвичайно серйозно ставиться до захисту українців під час опалювального сезону та максимально йде назустріч усім сторонам цього процесу. Компанія очікує від виробників тепла такого ж відповідального ставлення до своїх зобов'язань перед клієнтами та вимогами законодавства", - наголосили в "Нафтогазі".

Нагадаємо, уряд доручив органам місцевого самоврядування у Львівській області забезпечити вчасний початок опалювального сезону в Новому Роздолі та Новояворівську.

Крім того, у липні Кабмін затвердив план заходів з підготовки до опалювального сезону в Україні.

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