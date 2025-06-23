4 дієві способи від кардіолога, які допоможуть дожити до 100 років

Дожити до 100 років може здаватися далекою мрією, але це цілком може стати реальністю. Кардіолог виділив основні 4 методи для довголіття, які не потребують виснажливих фітнес-режимів та суворих дієт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт The Mirror .

Залишайтеся активними

Кардіолог Хорхе Тартальоне, що щоденні кроки до 10 500 кроків знижують ризик передчасної смерті на 39% та ризик серцевого нападу чи інсульту на 21%.

Навіть невеликі дози високоінтенсивної активності або швидкої ходьби можуть знизити ризик деменції до 40%.

Люди, які живуть довше, як правило, мають вищий рівень активності у своєму повсякденному житті, а не зосереджуються на структурованих програмах фізичних вправ. Суть полягає в тому, що ключовим є спроба збільшити активність протягом дня та уникати тривалих періодів сидіння.

Навіть одне або два заняття на тиждень можуть значно знизити ризик серцевих захворювань або інсультів.

Більше спіть

Сім-вісім годин сну пов'язані з найнижчим ризиком передчасної смерті. Люди віком 50-60 років, які сплять шість годин або менше на добу, мають вищий ризик розвитку деменції.

Сон менше семи годин на день пов’язаний зі збільшенням ризику смерті на 12%, а ті, хто спить більше восьми годин, мають збільшення ризику передчасної смерті на 30%.

Тому регулярний режим сну може бути ключем до отримання максимальної користі та потенційного збільшення тривалості життя.

Спілкування

Доктор Тартальоне виявив, що спілкування з друзями та родиною може бути особливо корисним для когнітивного здоров'я в довгостроковій перспективі.

Перегляд телевізора та відеоігри можуть погіршити когнітивне здоров'я. Тоді як інші види діяльності, такі як спілкування та навіть молитва, мають потенціал для покращення здоров'я мозку.

Спілкування стимулює розумову діяльність, змушує думати, запам’ятовувати, аналізувати - це підтримує нейрони у тонусі і може уповільнити старіння мозку. Люди, які мають тісні соціальні зв’язки, частіше мають міцніший імунітет і краще справляються з хворобами.

Відчуття приналежності і підтримки покращує настрій, додає сенсу життю - це впливає на загальне здоров’я і тривалість життя.

Дотримуйтесь здорового харчування

Немає потреби дотримуватися суворих дієт, ключовим є уникнення алкоголю, тютюну та продуктів з високим вмістом насичених жирів. Кожен з них пов’язаний з потенційними ризиками для здоров’я.

Уникайте доданого цукру, який не є обов'язковим в раціоні. Замініть білий хліб, рис і макарони на цільнозернові аналоги. Вони мають більше клітковини, яка покращує травлення і стабілізує рівень цукру в крові.

Вода необхідна для нормального обміну речовин, очищення організму і підтримки шкіри. Слід уникати фастфуду, консервів, продуктів із великою кількістю консервантів і штучних добавок.