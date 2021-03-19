После 6 тыс. лет "сна". В Исландии начал извержение вулкан

На полуострове Рейкьянес в Исландии начал извергаться вулкан Фаградалсфьяль. Это происходит впервые за последние 800 лет в регионе.
Об этом сообщает Associated Press.
Вулкан Фаградалсфьяль бездействовал 6 тысяч лет.
Извержение идет через трещину длиной около 500–700 метров, лава разливается в пределах 1 км.
Отмечается, что пробуждение вулкана не угрожает населенным пунктам.
Напомним, 10 марта самый мощный вулкан Евразии начал извергаться на Камчатке. Ключевская сопка является самым высоким активным вулканом в Евразии. Его относительная высота составляет 4649 метров.
Также 3 марта в Гватемале начал извержение вулкан Пакая. Пепел был выброшен на высоту до 500 метров. При этом столбы пепла и газов достигали высоты 3500 метров над уровнем моря. Кроме того, в начале марта в Индонезии снова проснулся вулкан Синабунг. Он выбросил столб пепла на высоту 5 километров над вершиной кратера.