UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

После 6 тыс. лет "сна". В Исландии начал извержение вулкан

Автор: Даша Харченко

На полуострове Рейкьянес в Исландии начал извергаться вулкан Фаградалсфьяль. Это происходит впервые за последние 800 лет в регионе.

Об этом сообщает Associated Press.

Вулкан Фаградалсфьяль бездействовал 6 тысяч лет.

Извержение идет через трещину длиной около 500–700 метров, лава разливается в пределах 1 км.

Отмечается, что пробуждение вулкана не угрожает населенным пунктам.

Напомним, 10 марта самый мощный вулкан Евразии начал извергаться на Камчатке. Ключевская сопка является самым высоким активным вулканом в Евразии. Его относительная высота составляет 4649 метров.

Также 3 марта в Гватемале начал извержение вулкан Пакая. Пепел был выброшен на высоту до 500 метров. При этом столбы пепла и газов достигали высоты 3500 метров над уровнем моря. Кроме того, в начале марта в Индонезии снова проснулся вулкан Синабунг. Он выбросил столб пепла на высоту 5 километров над вершиной кратера.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Исландиявулкан
Читайте также
В Исландии произошло более 50 тысяч землетрясений за три недели
Прогноз погоды