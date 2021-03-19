Після 6 тис. років "сну". В Ісландії почав виверження вулкан

На півострові Рейкьянес в Ісландії почав вивергатися вулкан Фаградалсфьяль. Це відбувається вперше за останні 800 років в регіоні.
Про це повідомляє Associated Press.
Вулкан Фаградалсфьяль не діяв 6 тисяч років.
Виверження йде через тріщину довжиною близько 500-700 метрів, лава розливається в межах 1 км.
Наголошується, що пробудження вулкана не загрожує населеним пунктам.
Нагадаємо, 10 березня найбільш потужний вулкан Євразії почав вивергатися на Камчатці. Ключевська сопка є найвищим активним вулканом у Євразії. Його відносна висота становить 4649 метрів.
Також 3 березня в Гватемалі почав виверження вулкан Пакая. Попіл був викинутий на висоту до 500 метрів. При цьому стовпи попелу і газів досягали висоти 3500 метрів над рівнем моря. Крім того, на початку березня в Індонезії знову прокинувся вулкан Сінабунг. Він викинув стовп попелу на висоту 5 кілометрів над вершиною кратера.