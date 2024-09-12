6 січня у США посилять заходи безпеки, щоб запобігти повторенню штурму Капітолія

Таким чином, звичайним післявиборчим зборам буде надано національний особливий захід безпеки- той самий рівень безпеки, який надається під час інавгурації президента та політичних з’їздів.

Ресурси правоохоронних органів з усього федерального уряду будуть задіяні для захисту членів Конгресу, поки вони засвідчуватимуть результати виборів.

Але Конгрес, який перебуває в розпалі запеклої боротьби за державне фінансування, повинен діяти, щоб забезпечити Секретній службі достатньо грошей для забезпечення національних спеціальних заходів безпеки, йдеться в запиті Управління та бюджету Білого дому, надісланому законодавцям останніми тижнями.