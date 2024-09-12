6 января в США усилят меры безопасности, чтобы предотвратить повторение штурма Капитолия

Таким образом, обычному послевыборному собранию будет предоставлена национальная особая мера безопасности – тот же уровень безопасности, который предоставляется во время инаугурации президента и политических съездов.

Ресурсы правоохранительных органов из всего федерального правительства будут задействованы для защиты членов Конгресса, пока они будут свидетельствовать о результатах выборов.

Но Конгресс, находящийся в разгаре ожесточенной борьбы за государственное финансирование, должен действовать, чтобы обеспечить Секретной службе достаточно денег для обеспечения национальных специальных мер безопасности, говорится в запросе Управления и бюджета Белого дома, отправленном законодателям в последние недели.