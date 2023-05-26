Штурм Капітолія. Одного з учасників засудили до 18 років в'язниці

У Сполучених Штатах Америки суд приговорив до 18 років ув'язнення засновника і лідера ультраправої організації Oath Keepers Стюарта Родса. Вирок він отримав у справі про штурм Капітолію 6 січня 2021 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Його було засуджено за звинуваченням у підбурюванні до заколоту та інших злочинах. За даними слідства, Родс координував дії з лідерами та іншими учасниками, які штурмували Капітолій. Спочатку прокуратура просила для нього 25 років.

За даними ВВС, звинувачений на слуханнях у суді майже не розкаявся. Він заявляв, що являється політичним в'язнем і наполягав на тому, що "Хранителі присяги" протистояли людям, "які руйнують нашу країну".

Однак суддя Аміт Мехта відхилив його заяви. Він також висловив занепокоєння насильницькою риторикою Родса та його погрозою повісити колишнього спікера Палати представників США Ненсі Пелосі.

Окрім Родса було засуджено ще одного учасника заворушень Келлі Меггса, лідера відділення "Хранителів". Він отримав 12 років в'язниці. При цьому прокурори також вимагали для нього 21 рік в'язниці.

Штурм Капітолія

У січні 2021 року прихильники Дональда Трампа організували насильницькі протести у Вашингтоні. Тоді вони захопили будівлю Капітолія та вимагали змінити результати президентських виборів 2020 року, на яких виграв Джо Байден.

Штурм Капітолія призвів до загибелі п'яти людей, зокрема одного працівника Поліції Капітолія.

13 січня Палата представників США оголосила імпічмент президенту Трампу за його роль у розпалюванні штурму. ФБР відкрило близько 160 розслідувань, зокрема за звинуваченнями у внутрішньому тероризмі та організації бунту.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Комітет Конгресу США нещодавно заявив про необхідність пред'явити кримінальне звинувачення Трампу через події щодо штурму Капітолія.

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