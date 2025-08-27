6 переваг ходьби після їжі, про які ви не знали

Експерти з питань здоров'я діляться головними причинами, чому варто зробити прогулянку після їжі частиною своєї рутини.

Зниження рівня цукру в крові

Навіть якщо ви не стежите за рівнем цукру постійно, знайте: коротка прогулянка після їди допомагає тримати його під контролем. Як пояснює дієтологиня та сертифікована персональна тренерка Кріссі Керролл, "прогулянка допомагає запобігти різким стрибкам цукру в крові".

Дослідження показують, що фізична активність після їжі покращує глікемічну реакцію і знижує рівень цукру як у людей з діабетом, так і без нього.

Щоб отримати максимальний ефект, починайте ходити якнайшвидше після їжі. Навіть 20-хвилинна прогулянка помірної інтенсивності може суттєво зменшити глікемічну відповідь.

Стимуляція травлення

Якщо ви часто відчуваєте здуття або важкість після їжі, прогулянка - це те, що вам потрібно.

"Ходьба стимулює травну систему, що допомагає зменшити здуття та запобігти закрепам", - каже Керролл.

Вона посилається на дослідження, яке підтвердило, що 10-15 хвилинна прогулянка покращує комфорт шлунково-кишкового тракту, зменшуючи газоутворення та біль у животі.

Покращення кровообігу

Рух змушує кров циркулювати швидше. Кардіолог Кунал Лал пояснює, що під час будь-яких фізичних вправ, включно з ходьбою, потік крові спрямовується до кінцівок і м'язів. Це допомагає організму доставляти кисень і поживні речовини до тканин та органів, що підтримує їхнє здоров'я.

Зниження артеріального тиску

Гіпертонія є фактором ризику серцевих захворювань, але з нею можна боротися за допомогою зміни способу життя. Прогулянки - один із найефективніших методів. Дослідження показують, що регулярна ходьба значно знижує артеріальний тиск.

За словами доктора Лала, "30-хвилинна швидка прогулянка п'ять днів на тиждень клінічно доведено знижує вагу, що своєю чергою покращує тиск на 8-10 пунктів".

Підтримка схуднення

Прогулянка після їжі - це простий і стійкий вид фізичної активності, що допомагає досягти цілей зі схуднення. "Щоб схуднути, потрібно створити дефіцит калорій.

Додавання прогулянок до щоденної рутини допоможе досягти цієї мети", - каже сертифікований тренер Мелісса Хаттон.

Дослідження підтверджують, що навіть 30 хвилин аеробних вправ на тиждень сприяють зниженню ваги.

Покращення настрою

Ви помічали, як поліпшується настрій після фізичних вправ? За цим стоїть наука. Рух підвищує рівень серотоніну і дофаміну, а також стимулює викид ендорфінів - гормонів щастя. Це підтвердила наукова робота в журналі Pan.

Якщо у вас немає часу на довгу прогулянку, спробуйте розбити її на кілька 15-хвилинних частин протягом дня.

Хороший спосіб виробити нову звичку - це поєднати її з тим, що ви вже робите. Наприклад, якщо ви зазвичай миєте посуд після вечері, додайте прогулянку безпосередньо до або після цього. Це може бути коротка прогулянка кварталом, кілька кіл по вітальні або навіть підйом сходами.