В Минцифре назвали уровень покрытия Украины интернетом

Фото: Михаил Федоров (РБК-Украина)

На сегодня около 70% территории Украины покрыты интернетом

В Украине уровень покрытия Украины интернетом доходит до около 70%. Как передает РБК-Украина, об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "Радио Свобода".

По его словам, на сегодня Кабмин и министерство в частности проводят соответствующие исследования. Также Федоров назвал перспективы развития интернета в Украине.

"Регулятор нам дает данные, что на 62% покрыта страна. Но это не про мобильный, а про скоростной интернет. Но мы уже видим, когда начали погружаться и искать дополнительные источники исследований, то мы приходим к уже где-то до 70%... Наша цель - на 90-100%", - заявил министр.

Федоров подчеркнул, что правительство планирует достичь этой цели до 2022 года.

Напомним, американская компания Google выделила Кабинету министров 1000 бесплатных аккаунтов для перехода на сервисы интернет-гиганта. Все инструменты Google в правительстве планируют использовать в целях экономии времени.

Отметим, что в Германии призвали признать свободный доступ к Интернету основным правом человека. В частности, свободный доступ к Интернету приравнивается с правами на образование и медицинское обслуживание.