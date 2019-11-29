Понад 6 мільйонів українців не мають доступу до інтернету

Ілюстративне фото (ec.europa.eu)

Інтернетом не охоплені 15% населення країни

В Україні 15% населення не має доступу до широкосмугового інтернету, що становить 6,3 мільйона осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані "Укртелекому".

Згідно з дослідженням ПАТ "Укртелеком" щодо скорочення цифрового розриву, в Україні проживає близько 6,3 млн громадян (15% від загального населення), які не охоплені мережами жодного з операторів інтернет-послуг.

"Ці дані збігаються з результатами попереднього аналізу компанії "Хуавей Україна" щодо підключення до інтернету: 84,9% населення проживає на території, де є можливість підключення до мережі фіксованого широкосмугового інтернету", - йдеться в повідомленні.

За даними "Укртелекому", для того, щоб покрити інтернетом, 5,1 тис. населених пунктів, на яких проживають 3,6 млн громадян, буде потрібно додаткових 1,8 млрд грн інвестицій від держави.

Нагадаємо, раніше Міністерство цифровий трансформації запустило сайт для вимірювання швидкості інтернету в Україні. Раніше глава Мінцифри Михайло Федоров заявив, що в Україні рівень покриття інтернетом доходить до 70%.

Також РБК-Україна писало, що Мінцифри запропонувало ввести податок на криптовалюти до літа наступного року, а також легалізувати майнінг.