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Минцифры запустило сайт для измерения скорости интернета в Украине

Новости » Телеком & IT     25.11.2019 - 14:06
Минцифры запустило сайт для измерения скорости интернета в Украине
Иллюстративное фото (ec.europa.eu)

Новый сайт станет прототипом карты интернета Украины

Министерство цифровой трансформации запустило сайт для измерения скорости интернета в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Минцифры.

Сообщается, что для обеспечения Украины высокоскоростным интернетом министерству необходима информация о реальном покрытии интернета.

"Сегодня мы запускаем сайт broadband.gov.ua, который позволит жителям Украины присоединиться к этому делу. Сайт является прототипом будущей карты интернета Украины", - отметили в Минцифры.

На данном сайте можно сообщить, есть ли интернет и с какой скоростью он работает. При этом скорость соединения определяется автоматически через speedtest. Данные можно оставить анонимно.

Напомним, ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в Украине уровень покрытия интернетом доходит до 70%.

"Регулятор нам дает данные, что на 62% покрыта страна. Но это не про мобильный, а про скоростной интернет. Но мы уже видим, когда начали погружаться и искать дополнительные источники исследований, то мы приходим уже где-то до 70%... Наша цель - на 90-100%", - заявил министр.

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