До 6 грн різниці за літр: огляд цін на АЗС та де найдешевше пальне
Більшість популярних українських автозаправних станцій тримають цінники без змін. Водночас різниця у вартості на бензин А-95 на АЗС сягає 6 гривень на літрі залежно від мережі.
Скільки коштує літр бензину, дизеля та автогазу в перший день травня - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Найдешевший А-95: можна знайти на "Укрнафті" за 69,90 грн, що на 6 грн дешевше, ніж у приватних мережах.
- Найдорожче дизельне пальне: преміальні сорти на SOCAR, OKKO та WOG стабільно тримаються вище 92 грн.
- Автогаз: зберігає відносну стабільність із мінімальною ціною 47,90 грн на державній мережі.
Огляд цін на АЗС
Найвищий рівень цін традиційно тримають OKKO та WOG. Там бензин А-95 коштує близько 75,90-78,90 грн за літр, дизель - до 92,90 грн, автогаз - 49,90 грн.
Трохи дорожче за середній рівень працює SOCAR. Бензин А-95 там коштує близько 75,99-79,99 грн, дизель - до 92,99 грн, автогаз - майже 50 грн.
Фото: ціни на популярних АЗС в Україні станом на 1 травня (інфографіка РБК-Україна)
Найнижчі ціни фіксуються традиційно у державної "Укрнафти". Бензин А-95 продається приблизно по 69,90 грн, дизель - 86,90-88,90 грн, автогаз - 47,90 грн за літр.
Деталізація цін на АЗС на 1 травня
OKKO
- Бензин Pulls 100: 85,90 грн
- Бензин Pulls 95: 78,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 75,90 грн
- ДП Pulls: 92,90 грн
- ДП Євро: 89,90 грн
- Газ: 49,90 грн
WOG
- Бензин 100: 85,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 78,90 грн
- Бензин 95 Євро: 75,90 грн
- ДП Mustang: 92,90 грн
- ДП Євро-5: 89,90 грн
- Газ: 49,90 грн
- SOCAR
- Бензин NANO 100: 85,99 грн
- Бензин NANO 95: 79,99 грн
- Бензин А-95: 75,99 грн
- ДП NANO Extro: 92,99 грн
- ДП NANO: 89,99 грн
- Газ: 49,98 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 78,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 69,90 грн
- Бензин А-95: 69,90 грн
- Бензин А-92: 66,90 грн
- ДП (Energy): 88,90 грн
- ДП: 86,90 грн
- Газ: 47,90 грн