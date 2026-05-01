До 6 грн разницы за литр: обзор цен на АЗС и где самое дешевое топливо

11:08 01.05.2026 Пт
2 мин
Цены на бензин варьируются от около 67 до 86 гривен, в зависимости от вида
aimg Мария Кучерявец
До 6 грн разницы за литр: обзор цен на АЗС и где самое дешевое топливо Фото: на популярных сетях АЗС стоимость топлива держится на почти одинаковом уровне (Getty Images)

Большинство популярных украинских автозаправочных станций держат ценники без изменений. В то же время разница в стоимости на бензин А-95 на АЗС достигает 6 гривен на литре в зависимости от сети.

Сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза в первый день мая - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Самый дешевый А-95: можно найти на "Укрнафте" за 69,90 грн, что на 6 грн дешевле, чем в частных сетях.
  • Самое дорогое дизельное топливо: премиальные сорта на SOCAR, OKKO и WOG стабильно держатся выше 92 грн.
  • Автогаз: сохраняет относительную стабильность с минимальной ценой 47,90 грн на государственной сети.

Обзор цен на АЗС

Самый высокий уровень цен традиционно держат OKKO и WOG. Там бензин А-95 стоит около 75,90-78,90 грн за литр, дизель - до 92,90 грн, автогаз - 49,90 грн.

Немного дороже среднего уровня работает SOCAR. Бензин А-95 там стоит около 75,99-79,99 грн, дизель - до 92,99 грн, автогаз - почти 50 грн.

До 6 грн разницы за литр: обзор цен на АЗС и где самое дешевое топливо

Фото: цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 1 мая (инфографика РБК-Украина)

Самые низкие цены фиксируются традиционно у государственной "Укрнафты". Бензин А-95 продается примерно по 69,90 грн, дизель - 86,90-88,90 грн, автогаз - 47,90 грн за литр.

Детализация цен на АЗС на 1 мая

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 85,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 78,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 75,90 грн
  • ДТ Pulls: 92,90 грн
  • ДТ Евро: 89,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 85,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 78,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 75,90 грн
  • ДТ Mustang: 92,90 грн
  • ДТ Евро-5: 89,90 грн
  • Газ: 49,90 грн
  • SOCAR
  • Бензин NANO 100: 85,99 грн
  • Бензин NANO 95: 79,99 грн.
  • Бензин А-95: 75,99 грн
  • ДТ NANO Extro: 92,99 грн.
  • ДТ NANO: 89,99 грн.
  • Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 78,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 69,90 грн
  • Бензин А-95: 69,90 грн
  • Бензин А-92: 66,90 грн
  • ДТ (Energy): 88,90 грн
  • ДТ: 86,90 грн
  • Газ: 47,90 грн

