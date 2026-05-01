До 6 грн разницы за литр: обзор цен на АЗС и где самое дешевое топливо
Большинство популярных украинских автозаправочных станций держат ценники без изменений. В то же время разница в стоимости на бензин А-95 на АЗС достигает 6 гривен на литре в зависимости от сети.
Сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза в первый день мая - в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Самый дешевый А-95: можно найти на "Укрнафте" за 69,90 грн, что на 6 грн дешевле, чем в частных сетях.
- Самое дорогое дизельное топливо: премиальные сорта на SOCAR, OKKO и WOG стабильно держатся выше 92 грн.
- Автогаз: сохраняет относительную стабильность с минимальной ценой 47,90 грн на государственной сети.
Обзор цен на АЗС
Самый высокий уровень цен традиционно держат OKKO и WOG. Там бензин А-95 стоит около 75,90-78,90 грн за литр, дизель - до 92,90 грн, автогаз - 49,90 грн.
Немного дороже среднего уровня работает SOCAR. Бензин А-95 там стоит около 75,99-79,99 грн, дизель - до 92,99 грн, автогаз - почти 50 грн.
Фото: цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 1 мая (инфографика РБК-Украина)
Самые низкие цены фиксируются традиционно у государственной "Укрнафты". Бензин А-95 продается примерно по 69,90 грн, дизель - 86,90-88,90 грн, автогаз - 47,90 грн за литр.
Детализация цен на АЗС на 1 мая
OKKO
- Бензин Pulls 100: 85,90 грн
- Бензин Pulls 95: 78,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 75,90 грн
- ДТ Pulls: 92,90 грн
- ДТ Евро: 89,90 грн
- Газ: 49,90 грн
WOG
- Бензин 100: 85,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 78,90 грн
- Бензин 95 Евро: 75,90 грн
- ДТ Mustang: 92,90 грн
- ДТ Евро-5: 89,90 грн
- Газ: 49,90 грн
- SOCAR
- Бензин NANO 100: 85,99 грн
- Бензин NANO 95: 79,99 грн.
- Бензин А-95: 75,99 грн
- ДТ NANO Extro: 92,99 грн.
- ДТ NANO: 89,99 грн.
- Газ: 49,98 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 78,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 69,90 грн
- Бензин А-95: 69,90 грн
- Бензин А-92: 66,90 грн
- ДТ (Energy): 88,90 грн
- ДТ: 86,90 грн
- Газ: 47,90 грн