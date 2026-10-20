578 мільйонів доларів та 10 місяців польоту: Японія запустила унікальну місію до супутників Марса

Що відомо про запуск?

Ракета-носій флагманського класу H3 стартувала з космічного центру Танеґасіма на півдні Японії.

Для забезпечення цієї місії носій отримав підсилену конфігурацію з чотирма твердопаливними прискорювачами та збільшеним головним обтікачем, адже MMX є найважчим міжпланетним апаратом у історії країни.

Маса ракети становить 4,5 тонни, з яких дві третини - паливо.

Верхній ступінь ракети розігнав станцію до швидкості понад 38 600 км/год, що дозволило їй вийти з зони тяжіння Землі. Через 71 хвилину після старту апарат відокремився від ракети, розгорнув сонячні панелі та установив стабільний зв'язок із Землею.

Подорож до Марса триватиме 10 місяців, а прибуття до планети очікується у серпні 2027 року. Загалом апарат проведе поблизу Марса близько трьох років.

Модулі рушійної системи (ліворуч) та розвідки (праворуч) місії MMX під час підготовки до запуску в Космічному центрі Танегасіма, Японія (фото: Юїчі Ямазакі)

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Посадка на Фобос і ровер Idefix

Слабке тяжіння Фобоса (менше однієї тисячної від земного) та сильний гравітаційний вплив самого Марса не дозволяють MMX вийти на стандартну орбіту навколо супутника. Тому апарат маневруватиме за так званою квазісупутниковою орбітою.

Кульмінація дослідження розпочнеться наприкінці 2028 або на початку 2029 року, коли MMX скине на поверхню Фобоса чотириколісний ровер Idefix, розроблений космічними агентствами Франції та Німеччини.

Франко-німецький робот працюватиме на супутнику Червоної планети близько 100 днів.

Пізніше, у 2029 році, сам основний апарат MMX здійснить дві посадки на поверхню Фобоса.

Для збору ґрунту задіють два незалежні механізми:

роборуку з буром для витягування циліндричних кернів;

пневматичний забірник від NASA, який вистрілюватиме струменем стиснутого азоту для здування частинок породи у контейнер.

Загалом науковці розраховують зібрати щонайменше 10 грамів матеріалу.

Фобос - більший із двох супутників Марса (джерело: NASA/JPL-Caltech/Університет Арізони)

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Чому це важливо для науки?

Фобос має картоплеподібну форму з середнім діаметром 22 кілометри.

Науковці прагнуть з'ясувати походження супутників Марса: чи є Фобос і Деймос захопленими з астероїдного поясу тілами, чи це уламки, що утворилися після зіткнення планети з іншим космічним об'єктом.

Окрім того, через близькість до Марса на поверхню Фобоса мільярди років випадав пил від ударів метеоритів по самій планеті, тож зразки можуть містити й первинні сліди марсіанського ґрунту.

Старт зворотного польоту MMX до Землі заплановано на 2030 рік. Спеціальна капсула зі зібраними зразками повинна приземлитися на полігоні у Південній Австралії у 2031 році.