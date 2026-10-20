578 миллионов долларов и 10 месяцев полета: Япония запустила уникальную миссию к спутникам Марса

Япония запустила миссию MMX к спутникам Марса - за пять лет JAXA планирует впервые в истории доставить на Землю образцы почвы из Фобоса. Стоимость проекта Martian Moons eXploration составляет 578 миллионов долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ars Technica.
Ракета-носитель флагманского класса H3 стартовала с космического центра Танегасима на юге Японии.
Для обеспечения этой миссии носитель получил усиленную конфигурацию с четырьмя твердотопливными ускорителями и увеличенным главным обтекателем, ведь MMX является самым тяжелым межпланетным аппаратом в истории страны.
Масса ракеты составляет 4,5 тонны, из которых две трети - топливо.
Верхняя степень ракеты разогнала станцию до скорости свыше 38 600 км/ч, что позволило ей выйти из зоны тяготения Земли. Через 71 минуту после старта аппарат отделился от ракеты, развернул солнечные панели и установил стабильную связь с Землей.
Путешествие к Марсу продлится 10 месяцев, а прибытие на планету ожидается в августе 2027 года. В общей сложности аппарат проведет вблизи Марса около трех лет.
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Слабое тяготение Фобоса (менее одной тысячной от земного) и сильное гравитационное влияние самого Марса не позволяют MMX выйти на стандартную орбиту вокруг спутника. Поэтому аппарат будет маневрировать по так называемой квазиспутниковой орбите .
Кульминация исследования начнется в конце 2028 или начале 2029 года, когда MMX сбросит на поверхность Фобоса четырехколесный ровер Idefix, разработанный космическими агентствами Франции и Германии.
Франко-германский робот будет работать на спутнике Красной планеты около 100 дней.
Позже, в 2029 году, сам основной аппарат MMX совершит две посадки на поверхность Фобоса.
Для сбора почвы задействуют два независимых механизма:
В общей сложности ученые рассчитывают собрать не менее 10 граммов материала.
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Фобос имеет картофелевидную форму со средним диаметром 22 километра.
Ученые стремятся выяснить происхождение спутников Марса: являются ли Фобос и Деймос захваченными из астероидного пояса телами, или обломки, образовавшиеся после столкновения планеты с другим космическим объектом.
Кроме того, из-за близости к Марсу на поверхность Фобоса миллиарды лет выпадала пыль от ударов метеоритов по самой планете, поэтому образцы могут содержать и первичные следы марсианской почвы.
Старт обратного полета MMX на Землю запланирован на 2030 год. Специальная капсула с собранными образцами должна приземлиться на полигоне в Южной Австралии в 2031 году.