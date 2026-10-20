578 миллионов долларов и 10 месяцев полета: Япония запустила уникальную миссию к спутникам Марса

Что известно о запуске?

Ракета-носитель флагманского класса H3 стартовала с космического центра Танегасима на юге Японии.

Для обеспечения этой миссии носитель получил усиленную конфигурацию с четырьмя твердотопливными ускорителями и увеличенным главным обтекателем, ведь MMX является самым тяжелым межпланетным аппаратом в истории страны.

Масса ракеты составляет 4,5 тонны, из которых две трети - топливо.

Верхняя степень ракеты разогнала станцию до скорости свыше 38 600 км/ч, что позволило ей выйти из зоны тяготения Земли. Через 71 минуту после старта аппарат отделился от ракеты, развернул солнечные панели и установил стабильную связь с Землей.

Путешествие к Марсу продлится 10 месяцев, а прибытие на планету ожидается в августе 2027 года. В общей сложности аппарат проведет вблизи Марса около трех лет.

Модули движущей системы (слева) и разведки (справа) миссии MMX при подготовке к запуску в Космическом центре Танегасима, Япония (фото: Юичи Ямазаки)

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Посадка на Фобос и ровер Idefix

Слабое тяготение Фобоса (менее одной тысячной от земного) и сильное гравитационное влияние самого Марса не позволяют MMX выйти на стандартную орбиту вокруг спутника. Поэтому аппарат будет маневрировать по так называемой квазиспутниковой орбите .

Кульминация исследования начнется в конце 2028 или начале 2029 года, когда MMX сбросит на поверхность Фобоса четырехколесный ровер Idefix, разработанный космическими агентствами Франции и Германии.

Франко-германский робот будет работать на спутнике Красной планеты около 100 дней.

Позже, в 2029 году, сам основной аппарат MMX совершит две посадки на поверхность Фобоса.

Для сбора почвы задействуют два независимых механизма:

роборука с буром для вытягивания цилиндрических кернов;

пневматический заборник от NASA, который будет выстреливать струей сжатого азота для сдувания частиц породы в контейнер.

В общей сложности ученые рассчитывают собрать не менее 10 граммов материала.

Фобос - больший из двух спутников Марса (источник: NASA/JPL-Caltech/Университет Аризоны)

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Почему это важно для науки?

Фобос имеет картофелевидную форму со средним диаметром 22 километра.

Ученые стремятся выяснить происхождение спутников Марса: являются ли Фобос и Деймос захваченными из астероидного пояса телами, или обломки, образовавшиеся после столкновения планеты с другим космическим объектом.

Кроме того, из-за близости к Марсу на поверхность Фобоса миллиарды лет выпадала пыль от ударов метеоритов по самой планете, поэтому образцы могут содержать и первичные следы марсианской почвы.

Старт обратного полета MMX на Землю запланирован на 2030 год. Специальная капсула с собранными образцами должна приземлиться на полигоне в Южной Австралии в 2031 году.