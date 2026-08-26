53 українці зникли безвісти після масштабної повені у Непалі, - МЗС

Сьогодні вранці пропав зв’язок з групою туристів з 46 громадян України.
Як передає РБК-Україна, про це в коментарі журналістам заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.
Туристична поліція Непалу повідомила, що внаслідок повені загалом вважаються зниклими безвісти 53 українці, каже Тихий.
"Посольства України в Індії та КНР тримають звʼязок із компетентними органами країн перебування щодо пошукових операцій, які можуть виявити місцезнаходження українських громадян", - зазначив представник МЗС.
Водночас станом на 21.45 немає інформації щодо наявності громадян України серед загиблих чи постраждалих.
"На особисте доручення міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, посольства України в Індії та КНР на підставі вже відомих особистих даних зниклих громадян вживають заходів щодо встановлення з ними зв’язку та здійснення інших необхідних дій", - каже Тихий.
Крім того, на гарячу лінію МЗС надійшли вісім повідомлень від родичів щодо втрати зв’язку з особами зі згаданого списку.
На місці також залучений почесний консул України в Непалі.
МЗС, Департамент консульської служби та посольства України в Індії та КНР працюють над:
Раніше РБК-Україна писало, що повінь сталася вранці 26 серпня у районі Расува на північ від столиці Непалу Катманду.
За попередньою інформацією, її спричинив землетрус, який викликав лавину з талого снігу, що стікав у річку Бхоте-Коші.
Відомо, що загинули щонайменше 98 людей, ще близько 400 вважаються зниклими безвісти.
Також повідомлялося, що 28 липня сильний землетрус сколихнув префектуру Кумамото на півдні Японії. Близько 50 людей отримали поранення.