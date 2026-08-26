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53 украинца пропали без вести после масштабного наводнения в Непале, - МИД

22:44 26.08.2026 Ср
2 мин
Украинские туристы попали в эпицентр стихийного бедствия
aimg Елена Бджола
Фото: Масштабное наводнение в Непале (Getty Images)

Сегодня утром пропала связь с группой туристов из 46 граждан Украины.

Как передает РБК-Украина, об этом в комментарии журналистам заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Украинцы пропали без вести в Непале

Туристическая полиция Непала сообщила, что в результате наводнения в целом считаются пропавшими без вести 53 украинца, говорит Тихий.

"Посольства Украины в Индии и КНР держат связь с компетентными органами стран пребывания по поисковым операциям, которые могут выявить местонахождение украинских граждан", - отметил представитель МИД.

В то же время по состоянию на 21:45 нет информации о наличии граждан Украины среди погибших или пострадавших.

"По личному поручению министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, посольства Украины в Индии и КНР на основании уже известных личных данных пропавших граждан принимают меры по установлению с ними связи и совершению других необходимых действий", - говорит Тихий.

Кроме того, на горячую линию МИД поступило восемь сообщений от родственников о потере связи с лицами из упомянутого списка.

На месте привлечен почетный консул Украины в Непале.

МИД, Департамент консульской службы и посольства Украины в Индии и КНР работают над:

  • выяснением дополнительной информации,
  • взаимодействием с иностранными ведомствами для поиска украинцев,
  • предоставлением информации и содействия родственникам.

Разрушительное наводнение в Непале

Ранее РБК-Украина писало, что наводнение произошло утром 26 августа в районе Расува к северу от столицы Непала Катманду.

По предварительной информации, его повлекло землетрясение, вызвавшее лавину из талого снега, стекавшего в реку Бхоте-Коши.

Известно, что погибли по меньшей мере 98 человек, еще около 400 числятся пропавшими без вести.

Также сообщалось, что 28 июля сильное землетрясение всколыхнуло префектуру Кумамото на юге Японии. Около 50 человек получили ранения.

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