51-річна Мозгова розповіла, яку "пластику" зробила та чому уникає ботоксу

Яку "пластику" робила Олена Мозгова

Вона зізналася, що немає нічого проти пластичних операцій. Ба більше, до турботи про власну красу підходить дуже виважено.

"Треба обирати шлях - чи косметологія, чи хірургія, тому що вони суперечать одна одній. Всі хірурги вам скажуть: якщо ви робили до цього філери чи інші інʼєкції, то вони можуть завадити операціям. Я філери не робила", - поділилася вона.

Олена зізналася, що вдалася до блефаропластики та деяких ін'єкцій краси.

"Блефаропластику робила, бо вже треба було - очі нависали. Полімолочку колола, ботокс один раз, але це не моє. Я не проти нього, але просто не відчула результату", - сказала вона.

Мозгова про пластичні операції (фото: instagram.com/olenamozgova1)

Проте вона не робить ботокс ще з однієї причини.

"Хірург тоді не візьметься (за операцію - ред), - пояснила вона.

Як з'ясувалося, продюсерка не виключає нових втручань. Хоча косметологію вона називає більш доступним варіантом, іноді операції є необхідними.

"А чому ні? Я не розумію оцього "не можна, тільки те, що дала природа". Природа з часом не робить тебе молодшою. Хочеться дивитися у дзеркало і подобатися собі. Це найголовніше", - зазначила вона.

Олена наголосила, що вдається до "пластики" не заради когось, а для себе.

"Мій чоловік каже: "Мені все подобається, роби, хоч не роби - я тебе обожнюю". Я це роблю для себе, щоб я прокинулась, подивилась в дзеркало, посміхнулась: "Ну, нічого, ще, клас, пішли", - пояснила вона.



Хто така Олена Мозгова

Нагадаємо, вона народилася 9 лютого 1974 року в Києві в родині видатного композитора Миколи Мозгового.

Після музичної школи вступила у Київський національний університет культури та мистецтв імені О. Корнійчука.

Працювала директоркою музичних та розважальних програм на Першому національному телеканалі. Продюсувала різноманітні проєкти.

Протягом десяти років перебувала у стосунках з Олександром Пономарьовим, від якого у неї є донька Євгенія.

До речі, у новому Мозгова вперше розповіла про справжні причини розриву зі співаком.

Також вона розкрила, чому розходилася зі своїм теперішнім чоловіком - співаком Девідом Аксельродом. У пари є донька Зоя.