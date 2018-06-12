Почти 500 экс-заложников ОРДЛО заявили о пытках, - СБУ

В ведомстве также опровергли недостоверные сообщения о существовании так называемых "тайных тюрем СБУ"

Служба безопасности Украины (СБУ) собрала документальные свидетельства почти 500 украинских граждан - бывших заложников в ОРДЛО о фактах физических пыток и психологических издевательств во время пребывания в заложниках. Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в соцсети Facebook.

"СБУ собрано документальные свидетельства почти 500 украинских граждан - бывших заложников в ОРДЛО о конкретных фактах физических пыток и психологических издевательств во время пребывания в заложниках. Призываем все правозащитные организации оказать помощь бывшим заложникам российских террористических группировок в подготовке соответствующих обращений в ЕСПЧ", - говорится в сообщении.

Служба безпеки України в черговий раз спростовує недостовірні повідомлення щодо існування так званих «таємних в’язниць... Опубліковано Служба безпеки України 12 червня 2018 р.

В ведомстве также опровергли недостоверные сообщения о существовании так называемых "тайных тюрем СБУ".

"Служба безопасности Украины в очередной раз опровергает недостоверные сообщения о существовании так называемых "тайных тюрем СБУ". Подчеркиваем, что Служба действует исключительно в рамках действующего законодательства, все процессуальные действия с задержанными проходят в соответствии с нормами УПК, что подтверждается результатами инспекций представителей международных институтов по защите прав человека", - заверили в СБУ.

Напомним, прокуратура Крыма зарегистрировала около 140 уголовных производств по фактам пыток.