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Почти 500 экс-заложников ОРДЛО заявили о пытках, - СБУ

НовостиПолитика    12.06.2018 - 14:20
Фото: СБУ (РБК-Украина)
Фото: СБУ (РБК-Украина)

В ведомстве также опровергли недостоверные сообщения о существовании так называемых "тайных тюрем СБУ"

Служба безопасности Украины (СБУ) собрала документальные свидетельства почти 500 украинских граждан - бывших заложников в ОРДЛО о фактах физических пыток и психологических издевательств во время пребывания в заложниках. Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в соцсети Facebook.

"СБУ собрано документальные свидетельства почти 500 украинских граждан - бывших заложников в ОРДЛО о конкретных фактах физических пыток и психологических издевательств во время пребывания в заложниках. Призываем все правозащитные организации оказать помощь бывшим заложникам российских террористических группировок в подготовке соответствующих обращений в ЕСПЧ", - говорится в сообщении.

 

Служба безпеки України в черговий раз спростовує недостовірні повідомлення щодо існування так званих «таємних в’язниць...

Опубліковано Служба безпеки України 12 червня 2018 р.

В ведомстве также опровергли недостоверные сообщения о существовании так называемых "тайных тюрем СБУ".

"Служба безопасности Украины в очередной раз опровергает недостоверные сообщения о существовании так называемых "тайных тюрем СБУ". Подчеркиваем, что Служба действует исключительно в рамках действующего законодательства, все процессуальные действия с задержанными проходят в соответствии с нормами УПК, что подтверждается результатами инспекций представителей международных институтов по защите прав человека", - заверили в СБУ.

Напомним, прокуратура Крыма зарегистрировала около 140 уголовных производств по фактам пыток.

СБУ проводит обыски в одной из общественных организаций Черновцов в рамках дела о сепаратизме СБУ провела масштабные международные антитеррористические учения в Черновицкой области
Теги публикации: Служба безопасности Украины, заложники, ОРДЛО  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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