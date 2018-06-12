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Майже 500 екс-заручників ОРДЛО заявили про катування, - СБУ

НовиниПолітика    12.06.2018 - 14:20
Фото: СБУ (РБК-Україна)
Фото: СБУ (РБК-Україна)

У відомстві також спростували недостовірні повідомлення щодо існування так званих "таємних в’язниць СБУ"

Служба безпеки України (СБУ) зібрала документальні свідчення майже 500 українських громадян - колишніх заручників в ОРДЛО про факти фізичних катувань і психологічних знущань під час перебування у заручниках. Про це повідомляє прес-служба СБУ на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"СБУ зібрано документальні свідчення майже 500 українських громадян - колишніх заручників в ОРДЛО про конкретні факти фізичних катувань і психологічних знущань під час перебування у заручниках. Закликаємо всі правозахисні організації надати допомогу колишнім заручникам російських терористичних угрупувань у підготовці відповідних звернень до ЄСПЛ", - сказано у повідомленні.

 

Служба безпеки України в черговий раз спростовує недостовірні повідомлення щодо існування так званих «таємних в’язниць...

Опубліковано Служба безпеки України 12 червня 2018 р.

У відомстві також спростували недостовірні повідомлення щодо існування так званих "таємних в’язниць СБУ".

"Служба безпеки України в черговий раз спростовує недостовірні повідомлення щодо існування так званих "таємних в’язниць СБУ". Наголошуємо, що Служба діє виключно в рамках чинного законодавства, всі процесуальні дії із затриманими відбуваються відповідно до норм КПК, що підтверджується результатами інспектувань представників міжнародних інституцій із захисту прав людини", - запевнили в СБУ.

Нагадаємо, прокуратура Криму зареєструвала близько 140 кримінальних проваджень за фактами катувань.

СБУ проводить обшуки в одній із громадських організацій Чернівців в рамках справи про сепаратизм СБУ провела масштабні міжнародні антитерористичні навчання у Чернівецькій області
Теги публікації: Служба безпеки України, заложники, ОРДЛО  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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