Майже 500 екс-заручників ОРДЛО заявили про катування, - СБУ

У відомстві також спростували недостовірні повідомлення щодо існування так званих "таємних в’язниць СБУ"

Служба безпеки України (СБУ) зібрала документальні свідчення майже 500 українських громадян - колишніх заручників в ОРДЛО про факти фізичних катувань і психологічних знущань під час перебування у заручниках. Про це повідомляє прес-служба СБУ на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"СБУ зібрано документальні свідчення майже 500 українських громадян - колишніх заручників в ОРДЛО про конкретні факти фізичних катувань і психологічних знущань під час перебування у заручниках. Закликаємо всі правозахисні організації надати допомогу колишнім заручникам російських терористичних угрупувань у підготовці відповідних звернень до ЄСПЛ", - сказано у повідомленні.

Служба безпеки України в черговий раз спростовує недостовірні повідомлення щодо існування так званих «таємних в’язниць... Опубліковано Служба безпеки України 12 червня 2018 р.

У відомстві також спростували недостовірні повідомлення щодо існування так званих "таємних в’язниць СБУ".

"Служба безпеки України в черговий раз спростовує недостовірні повідомлення щодо існування так званих "таємних в’язниць СБУ". Наголошуємо, що Служба діє виключно в рамках чинного законодавства, всі процесуальні дії із затриманими відбуваються відповідно до норм КПК, що підтверджується результатами інспектувань представників міжнародних інституцій із захисту прав людини", - запевнили в СБУ.

Нагадаємо, прокуратура Криму зареєструвала близько 140 кримінальних проваджень за фактами катувань.