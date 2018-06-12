Прокуратура Крыма зарегистрировала около 140 уголовных производств по фактам пыток

Прокуратура отрабатывает все факты пыток и жестокого обращения с людьми

Сейчас зарегистрировано около 140 уголовных производств по фактам пыток. Об этом на пресс-конференции "Некурортный полуостров: как ФСБ пытает людей в Крыму" сообщил представитель прокуратуры Автономной Республики Крым Максим Кандзеба, передает корреспондент РБК-Украина.

"Действительно прокуратура АРК Крым отрабатывает все факты пыток и жестокого обращения с людьми. Сейчас зарегистрировано около 140 уголовных производств по фактам пыток. Сейчас расследуется указанный факт пыток Мирпочаевих. Многое зависит от активной позиции потерпевшего. Нами принимаются все возможные меры для установления подозреваемых лиц. Все, что делается на временно оккупированной территории, должно быть предано огласке. Если люди не будут об этом знать - их будет легче запугать. Результат однозначно будет, однако это кропотливая работа", - сообщил он.

По словам Кандзебы, прокуратура АРК будет продолжать мониторинг этих событий.

Напомним, ранее Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США выпустило доклад о нарушении прав человека в Украине, в частности на Донбассе и в оккупированном Российской Федерацией (РФ) Крыму. В докладе отмечается, что важнейшие нарушения прав человека включают убийства, незаконные политические преследования и исчезновения людей, суровые и опасные для жизни условия в тюрьмах и центрах содержания под стражей; произвольные аресты и задержания; и отсутствие независимости судебных органов.