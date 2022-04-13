ru ua
Ср, 13 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Понад 500 тисяч українців примусово депортовані в Росію, - Зеленський

Новость на русском →
Україна, Середа 13 квітня 2022 13:08
Понад 500 тисяч українців примусово депортовані в Росію, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти примусово вивезли до Росії понад 500 тисяч громадян України. Їх депортують у віддалені регіони РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента до парламенту Естонії.

"На сьогодні вже більш як 500 тисяч українців примусово переміщені. Тільки уявіть собі, скільки це! Це якби окупанти взяли за мету вивезти весь Таллінн. Ціле місто. Це - як третина всіх ваших громадян", - заявив Зеленський.

За словами президента, у Росії в українців забирають документи, мобільні телефони та особисті речі. Трапляються випадки, коли батьків розлучають з дітьми. Їх планують передати на незаконне всиновлення у російські родини.

Нагадаємо, за даними омбудсмена з прав людини, з Маріуполя з початку війни депортували близько 33 тисячі мирних жителів.

Крім того, окупанти примусово вивезли всіх медиків, щоб залишити блокадне місто без медичної допомоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна Росії проти України Російська Федерація
NEWS
49-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
49-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Голодна планета. Або чим війна Росії проти України загрожує світові
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Голодна планета. Або чим війна Росії проти України загрожує світові