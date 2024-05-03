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До 500 тисяч військових. Чисельність російських військ в Україні значно збільшилася, - Павлюк

Фото: командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Чисельність російських військ на території України значно збільшилася з 2022 року. На тимчасово окупованих територіях перебуває від 510 000 до 513 000 російських військовослужбовців.

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю The Times.

За його словами, чисельність російських окупантів може збільшитися протягом року, оскільки Росія нарощує сили для літніх наступальних операцій. 

"Ми вважаємо, що росіяни хочуть мобілізувати ще 100 тисяч військовослужбовців і що вони будуть використовувати їх для посилення своїх сил, які вже перебувають в Україні, у червні та липні", - заявив він. 

Павлюк заявив, що щомісяця росіяни втрачають до 30 тисяч осіб убитими і пораненими

"Ми вважаємо, що до кінця року росіяни мають намір мобілізувати ще близько 300 тисяч солдатів. Але при цьому вони щомісяця втрачають від 25 000 до 30 000 осіб убитими і пораненими", - підкреслив він.

Мобілізація в Росії

Раніше восени Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Росія розраховує призвати від 400 000 до 700 000 солдатів у рамках нової хвилі мобілізації. Це також може торкнутися тимчасово окупованих територій у Чечні та Україні.

Як раніше вказував ГУР, Росія продовжує мобілізацію для війни проти України. У той час, говорячи про темпи цієї мобілізації, спецслужби заявляли, що на місяць мобілізується понад 20 000 осіб.

Крім того, колишній голова Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше заявляв, що Росія намагається набрати найманців у країнах Центральної Азії для війни проти України.

На тимчасово окупованих територіях України триває активна мобілізація російських окупаційних сил. Зокрема, в окупованій Луганській області мобілізують шахтарів та ув'язнених.

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