До 500 тысяч военных. Численность российских войск в Украине значительно увеличилась, - Павлюк

По его словам, численность российских оккупантов может увеличиться в течение года, поскольку Россия наращивает силы для летних наступательных операций.

"Мы считаем, что россияне хотят мобилизовать еще 100 тысяч военнослужащих и что они будут использовать их для усиления своих сил, уже находящихся в Украине, в июне и июле", - заявил он.

Павлюк заявил, что ежемесячно россияне теряют до 30 тысяч человек убитыми и ранеными

"Мы считаем, что к концу года россияне намерены мобилизовать еще около 300 тысяч солдат. Но при этом они ежемесячно теряют от 25 000 до 30 000 человек убитыми и ранеными", - подчеркнул он.