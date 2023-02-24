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500 саперів з різних країн їдуть розміновувати Херсонську область

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Херсонська область, П'ятниця 24 лютого 2023 07:58
500 саперів з різних країн їдуть розміновувати Херсонську область Фото: 500 саперів з різних країн допомагатимуть розміновувати Херсонську область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Півтисячі вибухотехніків з приватних фірм міжнародних партнерів незабаром прибудуть на Херсонщину для проведення гуманітарного розмінування.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

За словами Прокудіна, у зв'язку з наближенням початку посівної кампанії на Херсонщині, гуманітарне розмінування має велике значення, щоб забезпечити безпеку фермерів під час виконання їхньої роботи. З цією метою з наступного тижня на Херсонщині очікується прибуття 500 вибухотехніків з приватних фірм міжнародних партнерів.

Наразі у Херсонській області діє 43 розрахунки підрозділів Збройних сил України та МВС, які займаються оперативним розмінуванням доріг, об'єктів електро- та газопостачання.

Нагадаємо, що Фінляндія вирішила передати Україні три танки Leopard 2R для розмінування територій у рамках нового пакету допомоги.

А до цього повідомлялось, що поліція Польщі провела в Україні таємно операцію. Правоохоронці розміновували Київську область протягом п'яти місяців.

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Херсонська область
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