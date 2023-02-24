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500 саперов из разных стран едут разминировать Херсонскую область

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Херсонская область, Пятница 24 февраля 2023 07:58
500 саперов из разных стран едут разминировать Херсонскую область Фото: 500 саперов из разных стран помогут разминировать Херсонскую область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Полтысячи взрывотехников из частных фирм международных партнеров в скором времени прибудут в Херсон для проведения гуманитарного разминирования.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

По словам Прокудина, в связи с приближением начала посевной кампании в Херсонской области гуманитарное разминирование имеет большое значение, чтобы обеспечить безопасность фермеров во время выполнения их работы. С этой целью со следующей недели в Херсонскую область ожидается прибытие 500 взрывотехников из частных фирм международных партнеров.

В Херсонской области действует 43 расчета подразделений Вооруженных сил Украины и МВД, которые занимаются оперативным разминированием дорог, объектов электро- и газоснабжения.

Напомним, что Финляндия решила передать Украине три танка Leopard 2R для разминирования территорий в рамках нового пакета помощи.

А до этого сообщалось, что полиция Польши провела в Украине тайную операцию. Правоохранители разминировали Киевскую область в течение пяти месяцев.

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Херсонская область
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