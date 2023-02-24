500 саперов из разных стран едут разминировать Херсонскую область
Полтысячи взрывотехников из частных фирм международных партнеров в скором времени прибудут в Херсон для проведения гуманитарного разминирования.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
По словам Прокудина, в связи с приближением начала посевной кампании в Херсонской области гуманитарное разминирование имеет большое значение, чтобы обеспечить безопасность фермеров во время выполнения их работы. С этой целью со следующей недели в Херсонскую область ожидается прибытие 500 взрывотехников из частных фирм международных партнеров.
В Херсонской области действует 43 расчета подразделений Вооруженных сил Украины и МВД, которые занимаются оперативным разминированием дорог, объектов электро- и газоснабжения.
Напомним, что Финляндия решила передать Украине три танка Leopard 2R для разминирования территорий в рамках нового пакета помощи.
А до этого сообщалось, что полиция Польши провела в Украине тайную операцию. Правоохранители разминировали Киевскую область в течение пяти месяцев.
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