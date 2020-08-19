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Почти 500 работников гуманитарных организаций стали жертвами нападений в 2019, - ООН
Мир, 19.08.2020 - 22:05
Автор:
Максим Зайченко
Из них 125 были убиты, 234 ранены и 124 были похищены
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