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Майже 500 працівників гуманітарних організацій стали жертвами нападів у 2019, - ООН

Автор: Максим Зайченко

З них 125 були вбиті, 234 поранені і 124 були викрадені

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