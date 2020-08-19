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Майже 500 працівників гуманітарних організацій стали жертвами нападів у 2019, - ООН
Світ, 19.08.2020 - 22:05
Автор:
Максим Зайченко
З них 125 були вбиті, 234 поранені і 124 були викрадені
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