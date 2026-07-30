500 літрів пального за зняття з розшуку: на Одещині затримали посадовця ТЦК
На Одещині посадовець районного ТЦК вимагав хабар у вигляді 500 літрів дизельного пального за "вирішення питання" з мобілізацією та зняття військовозобов'язаного з розшуку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної поліції України.
За даними слідства, до начальника одного з відділів Одеського ТЦК звернувся заступник керівника критично важливого підприємства. Він хотів з'ясувати порядок сплати штрафу за чоловіка, який перебуває у розшуку військкомату, аби надалі офіційно працевлаштувати його.
У відповідь посадовець запропонував уникнути процедур та "вирішити питання" в обмін на талони на 500 літрів дизпалива, вартість яких становить майже 45 тисяч гривень. У разі відмови військовослужбовець погрожував примусовою мобілізацією робітника.
Представник підприємства одразу звернувся до правоохоронних органів. Співробітники поліції та СБУ задокументували злочин та затримали фігуранта.
Фото: затримання посадовця ТЦК за хабар (npu.gov.ua)
Наразі слідчі вже повідомили посадовцю ТЦК про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Що передувало
Вчора джерела РБК-Україна розповіли, що на Одещині затримали районного військкома Доброслава. При цьому офіційні обставини справи та можливі підозри не повідомлялися.
Пізніше Одеський обласний ТЦК повідомив про проведення процесуальних заходів співробітниками СБУ щодо посадової особи одного з районних ТЦК регіону.
У відомстві заявили, що повністю сприяють правоохоронним органам під час слідчих дій та встановлення всіх обставин провадження.