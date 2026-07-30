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500 литров топлива за снятие с розыска: в Одесской области задержали чиновника ТЦК

12:24 30.07.2026 Чт
2 мин
Военнослужащему грозит до 10 лет лишения свободы
aimg Валерий Ульяненко
500 литров топлива за снятие с розыска: в Одесской области задержали чиновника ТЦК Фото: военнослужащий Одесского ОТЦК (facebook com OOTCKSP)
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В Одесской области чиновник районного ТЦК требовал взятку в виде 500 литров дизельного топлива за "решение вопроса" с мобилизацией и снятие военнообязанного с розыска.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Национальной полиции Украины.

По данным следствия, к начальнику одного из отделов Одесского ТЦК обратился замруководителя критически важного предприятия. Он хотел выяснить порядок уплаты штрафа за мужчину, который находится в розыске военкомата, чтобы в дальнейшем официально трудоустроить его.

В ответ чиновник предложил избежать процедур и "решить вопрос" в обмен на талоны на 500 литров дизтоплива, стоимость которых составляет почти 45 тысяч гривен. В случае отказа военнослужащий угрожал принудительной мобилизацией рабочего.

Представитель предприятия сразу обратился в правоохранительные органы. Сотрудники полиции и СБУ задокументировали преступление и задержали фигуранта.

500 литров топлива за снятие с розыска: в Одесской области задержали чиновника ТЦКФото: задержание должностного лица ТЦК за взятку (npu.gov.ua)

Следователи уже сообщили чиновнику ТЦК о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Что предшествовало

Вчера источники РБК-Украина рассказали, что в Одесской области задержали районного военкома Доброслава. При этом официальные обстоятельства дела и возможные подозрения не сообщались.

Позже Одесский областной ТЦК сообщил о проведении процессуальных мероприятий сотрудниками СБУ по должностному лицу одного из районных ТЦК региона.

В ведомстве заявили, что полностью содействуют правоохранительным органам в ходе следственных действий и установлению всех обстоятельств производства.

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