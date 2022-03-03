Более 500 иностранных медиков готовы оказывать помощь в Украине
Министерство здравоохранения Украины сообщило, что более 500 медицинских работников из разных стран готовы оказывать медицинскую помощь в Украине. Эти медики зарегистрировались через специальную форму, которая была опубликована на сайте ведомства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья.
Это врачи, медицинские сестры и парамедики из стран Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Турции, Азербайджана, Израиля, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки, Индии, Иордании, Бразилии и других стран, изъявивших желание приехать в Украину и вместе с украинскими врачами помогать пострадавшим.
Регистрация и в дальнейшем остается открытой для всех медицинских работников из дружественных стран.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О ситуации в городах и международной реакции - в текстовом онлайне РБК-Украина.
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