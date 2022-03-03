ru ua
Чт, 03 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Понад 500 іноземних медиків готові надавати допомогу в Україні

Новость на русском →
Четвер 03 березня 2022 12:52
Понад 500 іноземних медиків готові надавати допомогу в Україні Фото: більше 500 іноземних медиків готові надавати допомогу в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що понад 500 медичних працівників з різних країн готові надавати медичну допомогу в Україні. Ці медики зареєструвалися через спеціальну форму, яка була опублікована на сайті відомства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центру громадського здоров'я.

Це лікарі, медичні сестри і парамедики з країн Євросоюзу, Великобританії, Швейцарії, Туреччини, Азербайджану, Ізраїлю, США, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Південної Африки, Індії, Йорданії, Бразилії та інших країн, які виявили бажання приїхати в Україну і разом з українськими лікарями допомагати постраждалим.

Реєстрація і надалі залишається відкритою для всіх медичних працівників з дружніх країн.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про ситуацію в містах та міжнародну реакцію - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Мінстерство охорони здоров'я України
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі