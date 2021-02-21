Более 50 тысяч человек эвакуировали на Филиппинах из-за надвигающегося шторма

Власти в нескольких провинциях Филиппин эвакуировали 51 тысячу жителей из-за надвигающегося шторма "Дуцзюань". Ожидается, что он обрушится на побережье Филиппин 22 февраля.

Как сообщается, власти не исключают, что шторм ослабнет до тропической депрессии до выхода на сушу. В 19:00 по местному времени (13:00 по Киеву) эпицентр стихии находился в 275 км к востоку от города Суригао (провинция Северный Суригао). Тогда шторм двигался на северо-запад со скоростью 25 км/ч.

Отмечается, что скорость ветра шторма при этом достигала 18 м/с с порывами до 22 м/с.