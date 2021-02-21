Більше 50 тисяч людей евакуювали на Філіппінах через наближення шторму

Влада в декількох провінціях Філіппін евакуювала 51 тисячу жителів через наближення шторму "Дуцзюань". Очікується, що він обрушиться на узбережжя Філіппін 22 лютого.

Про це повідомляє Xinhua.

Як повідомляється, влада не виключає, що шторм ослабне до тропічної депресії до виходу на суходіл. О 19:00 за місцевим часом (13:00 за Києвом) епіцентр стихії знаходився у 275 км на схід від міста Сурігао (провінція Північний Сурігао). Тоді шторм рухався на північний захід зі швидкістю 25 км/ч. Наголошується, що швидкість вітру шторму при цьому досягала 18 м/с з поривами до 22 м/с.