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Більше 50 тисяч людей евакуювали на Філіппінах через наближення шторму

Автор: Андрій Козловський

Влада в декількох провінціях Філіппін евакуювала 51 тисячу жителів через наближення шторму "Дуцзюань". Очікується, що він обрушиться на узбережжя Філіппін 22 лютого.

Про це повідомляє Xinhua.

Як повідомляється, влада не виключає, що шторм ослабне до тропічної депресії до виходу на суходіл. О 19:00 за місцевим часом (13:00 за Києвом) епіцентр стихії знаходився у 275 км на схід від міста Сурігао (провінція Північний Сурігао). Тоді шторм рухався на північний захід зі швидкістю 25 км/ч.

Наголошується, що швидкість вітру шторму при цьому досягала 18 м/с з поривами до 22 м/с.

Нагадаємо, раніше Національна метеорологічна служба США оголосила штормове попередження в Нью-Йорку, Нью-Джерсі та Коннектикуті. Там був сильний вітер з поривами від 55 до 80 км/г.

Крім того, в Беринговому морі був один з найсильніших штормів, які коли-небудь бували в північній частині Тихого океану. Піднялися 18-метрові хвилі.

Також повідомлялося про сильний шторм у Великобританії. Після Британії шторм "Белла" пішов на територію Франції і Бельгії. Шторм приніс потужний вітер та сильний сніг.

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