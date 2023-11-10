По 50 тисяч рублів за "рейд". Затримано зрадниць, які організовували "референдум" в Херсоні

СБУ розшукала двох колаборанток, які примушували херсонців "голосувати" на псевдореферендумі РФ. За свої "старання" вони отримували по 50 тисяч рублів за "рейд".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Служба безпеки викрила ще двох колаборанток, які брали участь в організації незаконного референдуму рф в тимчасово окупованій Херсонській області", - йдеться в повідомленні.

Вони відповідали за "виїзне голосування" і особисто приїжджали до місцевих жителів із «урнами», закликаючи "голосувати за приєднання" регіону до Росії.

"Щоб забезпечити "потрібну" кількість "голосів", колаборанток супроводжували озброєні бойовики окупаційних угруповань країни-агресора", - розповіли в СБУ.

У разі відмови брати участь у фейковому плебісциті, фігурантки погрожували людям ув’язненням до російських катівень та "конфіскацією" приватного майна.

За участь у таких "рейдах" ворожі поплічниці отримали від загарбників по 50 тис. російських рублів як одноразову грошову винагороду.

За даними слідства, фігурантками є дві мешканки регіону, які після його захоплення підтримали російських загарбників, за що отримали призначення до окупаційного "виборчкому".

Після звільнення правобережної частини Херсонської області одна з них втекла до Миколаєва, де переховувалась від правосуддя в орендованому помешканні.

Втім, співробітники СБУ встановили її місце тимчасового проживання і затримали. Іншу зловмисницю затримано у власній оселі у селищі Зимівник. Наразі вони перебувають під вартою. Зловмисницям загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, у вересні в Херсонській області було затримано сім'ю колаборантів. Мати та дочка допомагали російським окупантам організувати так званий "референдум".

При цьому в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій нагадали, що на всіх причетних до проведення фейкових "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України очікують кримінальне переслідування і суд. Імена зрадників відомі правоохоронцям.