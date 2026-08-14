50% працівників не дотягує до середньої зарплати: скільки насправді заробляють у Польщі

Головне: Середня зарплата у лютому 2026 року досягла 9 966 злотих брутто, але половина працівників заробляла не більше 7 690 злотих.

у лютому 2026 року досягла 9 966 злотих брутто, але половина працівників заробляла не більше 7 690 злотих. Найвищу медіанну зарплату зафіксували у видобувній промисловості, де показник сягнув 13 794 злотих.

зафіксували у видобувній промисловості, де показник сягнув 13 794 злотих. У цифровій сфері середня зарплата склала 18 940 злотих , тоді як найнижчі доходи отримували у сфері охоронних послуг.

, тоді як найнижчі доходи отримували у сфері охоронних послуг. Розмір компанії суттєво впливає на дохід: на підприємствах до 9 працівників медіана складає 4 806 злотих, а понад тисячу - 9 146 злотих.

на підприємствах до 9 працівників медіана складає 4 806 злотих, а понад тисячу - 9 146 злотих. Найменше заробляють працівники віком до 25 років, а найвищу медіанну зарплату отримують люди у віковій групі 45-54 роки.

Яка реальна зарплата у Польщі

За рік середня зарплата зросла на 6,4%, а медіанна - на 7,3%. При цьому близько 40% працівників отримували не більше 6 802 злотих.

Щоб увійти до 30% найбільш високооплачуваних працівників, потрібно було заробляти щонайменше 10 257 злотих. Верхні 10% отримували від 17 111 злотих.

"Середня зарплата майже 10 тис. злотих може створювати враження, що саме такий рівень доходу є типовим для польського працівника. Насправді половина людей заробляє значно менше", - зазначає засновник Gremi Personal Євген Кіріченко.

Де платять найбільше

Найвища медіанна зарплата у лютому була у видобувній промисловості - 13 794 злотих. У видобутку кам'яного та бурого вугілля половина працівників отримувала не менше 16 897 злотих.

Високі доходи також були у цифровій сфері. У видах діяльності, пов'язаних із комп'ютерною інфраструктурою, обробкою даних, хостингом та управлінням вебсторінками, середня зарплата становила 18 940 злотих, медіанна - 14 745 злотих.

Найнижча середня зарплата була у сфері детективних та охоронних послуг - 5 547 злотих.

Велика компанія - вища зарплата

Розмір роботодавця також суттєво впливає на дохід. У компаніях та установах із чисельністю до дев'яти працівників медіанна зарплата становила 4 806 злотих брутто.

У найбільших організаціях, де працює понад тисячу людей, цей показник сягнув 9 146,18 злотих.

Середня зарплата у найменших організаціях становила 6057 злотих, тоді як у компаніях із понад тисячею працівників - 11 801 злотий.

Молоді працівники заробляють найменше

Найнижча середня зарплата була серед працівників до 25 років - 6 622 злотих. Найвищою вона була у людей старше 65 років - 11 112 злотих.

За медіанною зарплатою лідирувала вікова група 45-54 роки - 8 109 злотих.

За оцінкою Gremi Personal, у 2026 році роботодавці дедалі вибірковіше підвищують зарплати. Найшвидше вони зростають у сферах, де одночасно збільшується попит на послуги та бракує працівників. Наприклад, у логістиці зарплати у травні зросли на 8,1% у річному вимірі.