50% работников не дотягивают до средней зарплаты: сколько на самом деле зарабатывают в Польше

Главное: Средняя зарплата в феврале 2026 года достигла 9 966 злотых брутто, но половина работников зарабатывала не более 7690 злотых.

в феврале 2026 года достигла 9 966 злотых брутто, но половина работников зарабатывала не более 7690 злотых. Высокую медианную зарплату зафиксировали в добывающей промышленности, где показатель достиг 13 794 злотых.

зафиксировали в добывающей промышленности, где показатель достиг 13 794 злотых. В цифровой сфере средняя зарплата составила 18 940 злотых , в то время как самые низкие доходы получали в сфере охранных услуг.

, в то время как самые низкие доходы получали в сфере охранных услуг. Размер компании оказывает существенное влияние на доход: на предприятиях до 9 работников медиана составляет 4 806 злотых, а более тысячи - 9 146 злотых.

на предприятиях до 9 работников медиана составляет 4 806 злотых, а более тысячи - 9 146 злотых. Меньше всего зарабатывают работники в возрасте до 25 лет, а самую высокую медианную зарплату получают люди в возрастной группе 45-54 года.

Какая реальная зарплата в Польше

За год средняя зарплата выросла на 6,4%, а медианная - на 7,3%. При этом около 40% работников получали не более 6 802 злотых.

Чтобы войти до 30% самых высокооплачиваемых работников, нужно было зарабатывать не менее 10 257 злотых. Верхние 10% получали от 17 111 злотых.

"Средняя зарплата почти 10 тыс. злотых может создавать впечатление, что именно такой уровень дохода типичен для польского работника. На самом деле половина людей зарабатывает значительно меньше", - отмечает основатель Gremi Personal Евгений Кириченко.

Где платят больше всего

Самая высокая медианная зарплата в феврале была в добывающей промышленности - 13 794 злотых. В добыче каменных и бурых углей половина работников получала не менее 16 897 злотых.

Высокие доходы также находились в цифровой сфере. В видах деятельности, связанных с компьютерной инфраструктурой, обработкой данных, хостингом и управлением веб-страницами, средняя зарплата составила 18 940 злотых, медиа - 14 745 злотых.

Самая низкая средняя зарплата была в сфере детективных и охранных услуг - 5547 злотых.

Большая компания - высшая зарплата

Размер работодателя также оказывает существенное влияние на доход. В компаниях и учреждениях с численностью до девяти работников медиа зарплата составляла 4 806 злотых брутто.

В крупнейших организациях, где работает более тысячи человек, этот показатель составил 9 146,18 злотых.

Средняя зарплата в самых маленьких организациях составила 6 057 злотых, тогда как в компаниях с более чем тысячей работников - 11 801 злотых.

Молодые работники зарабатывают меньше всего

Самая низкая средняя зарплата была среди работников до 25 лет - 6 622 злотых. Самой высокой она была у людей старше 65 лет - 11 112 злотых.

По медианной зарплате лидировала возрастная группа 45-54 года - 8 109 злотых.

По оценке Gremi Personal, в 2026 году работодатели все более избирательно повышают зарплаты. Быстрее всего они растут в сферах, где одновременно увеличивается спрос на услуги и не хватает работников. К примеру, в логистике зарплаты в мае выросли на 8,1% в годовом измерении.