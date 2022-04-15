Эти 50 дней показали мне с другой стороны многих мировых лидеров, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что за 50 дней войны России против Украины он увидел мировых лидеров с другой стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время ночного обращения.

"Эти 50 дней показали мне с другой стороны многих мировых лидеров. Я видел большую щедрость тех, кто и сам небогат. Я увидел решимость от тех, кого мировые лидеры, обычно, не принимали всерьез", - заявил глава государства.

Он также отметил, что увидел таких политиков, которые вели себя так, как будто у них нет никакой власти. Кроме того, были и такие политики, которые за 50 дней войны сделали больше, чем некоторые государственные деятели, претендующие на лидерство.