ru ua
Пт, 15 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ці 50 днів показали мені з іншого боку багатьох світових лідерів, - Зеленський

Новость на русском →
П'ятниця 15 квітня 2022 00:28
Ці 50 днів показали мені з іншого боку багатьох світових лідерів, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський розповів про те, що за 50 днів війни Росії проти України він побачив світових лідерів з іншого боку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час нічного звернення.

"Ці 50 днів показали мені з іншого боку багатьох світових лідерів. Я бачив велику щедрість тих, хто і сам небагатий. Я побачив рішучість від тих, кого світові лідери, зазвичай, не приймали серйозно", - заявив глава держави.

Він також зазначив, що побачив таких політиків, які поводилися так, як ніби у них немає ніякої влади. Крім того, були й такі політики, які за 50 днів війни зробили більше, ніж деякі державні діячі, які претендують на лідерство.

Нагадаємо, Зеленський заявив про те, що Євросоюз повинен перестати спонсорувати російську військову машину.

Раніше Зеленський закликав світову спільноту терміново надати Україні важке озброєння.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна Росії проти України
NEWS
51-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
51-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Перемога, мир, ескалація. За якими сценаріями може піти війна в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перемога, мир, ескалація. За якими сценаріями може піти війна в Україні