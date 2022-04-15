Ці 50 днів показали мені з іншого боку багатьох світових лідерів, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів про те, що за 50 днів війни Росії проти України він побачив світових лідерів з іншого боку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час нічного звернення.

"Ці 50 днів показали мені з іншого боку багатьох світових лідерів. Я бачив велику щедрість тих, хто і сам небагатий. Я побачив рішучість від тих, кого світові лідери, зазвичай, не приймали серйозно", - заявив глава держави.

Він також зазначив, що побачив таких політиків, які поводилися так, як ніби у них немає ніякої влади. Крім того, були й такі політики, які за 50 днів війни зробили більше, ніж деякі державні діячі, які претендують на лідерство.