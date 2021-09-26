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Более 50 человек пострадали в результате схода поезда с рельсов в США

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Монтана, Воскресенье 26 сентября 2021 06:42
Более 50 человек пострадали в результате схода поезда с рельсов в США Фото: более 50 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в США (cnn.com)
Автор: Артур Родивилов

В американском штате Монтана при сходе поезда с рельсов погибли три человека. Еще 50 пассажиров пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

Поезд сошел с рельсов рядом с населенным пунктом Джоплин в Монтане, в нем на момент аварии было около 150 пассажиров и 13 членов экипажа.

По данным шерифа округа Либерти, подтверждено как минимум три смертельных случая.

Национальный совет по безопасности на транспорте США направил группу экспертов для расследования инцидента.

Напомним, в Египте 26 марта произошла авария поезда. На юге страны в городе Тахта провинции Сохаг, поезд, который следовал из Луксора в Александрию, врезался сзади в другой пассажирский поезд, который направлялся из Асуана в Каир. В результате столкновения два вагона с пассажирами сошли с рельсов.

В результате столкновения пассажирских поездов погибли 19 человек. Пострадавшими в результате происшествия считаются 185 человек.

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