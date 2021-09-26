Более 50 человек пострадали в результате схода поезда с рельсов в США

В американском штате Монтана при сходе поезда с рельсов погибли три человека. Еще 50 пассажиров пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times .

Поезд сошел с рельсов рядом с населенным пунктом Джоплин в Монтане, в нем на момент аварии было около 150 пассажиров и 13 членов экипажа.

По данным шерифа округа Либерти, подтверждено как минимум три смертельных случая.

Национальный совет по безопасности на транспорте США направил группу экспертов для расследования инцидента.