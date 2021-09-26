Понад 50 людей постраждали унаслідок сходження поїзда з рейок в США
В американському штаті Монтана при сході поїзда з рейок загинули три людини. Ще 50 пасажирів постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.
Поїзд зійшов з рейок поруч з населеним пунктом Джоплін в Монтані, в ньому на момент аварії було близько 150 пасажирів і 13 членів екіпажу.
За даними шерифа округу Ліберті, підтверджено як мінімум три смертельні випадки.
Національна рада з безпеки на транспорті США направила групу експертів для розслідування інциденту.
Нагадаємо, в Єгипті 26 березня сталася аварія поїзда. На півдні країни в місті Тахта провінції Сохаг, поїзд, який прямував з Луксора в Олександрію, врізався ззаду в інший пасажирський поїзд, який прямував з Асуана в Каїр. Унаслідок зіткнення два вагони з пасажирами зійшли з рейок.
Унаслідок зіткнення пасажирських поїздів загинули 19 людей. Постраждалими в результаті події вважаються 185 осіб.