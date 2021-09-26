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Понад 50 людей постраждали унаслідок сходження поїзда з рейок в США

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Монтана, Неділя 26 вересня 2021 06:42
Понад 50 людей постраждали унаслідок сходження поїзда з рейок в США Фото: щонайменше 50 осіб постраждали під час сходження поїзда з рейок в США (cnn.com)
Автор: Артур Родивилов

В американському штаті Монтана при сході поїзда з рейок загинули три людини. Ще 50 пасажирів постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.

Поїзд зійшов з рейок поруч з населеним пунктом Джоплін в Монтані, в ньому на момент аварії було близько 150 пасажирів і 13 членів екіпажу.

За даними шерифа округу Ліберті, підтверджено як мінімум три смертельні випадки.

Національна рада з безпеки на транспорті США направила групу експертів для розслідування інциденту.

Нагадаємо, в Єгипті 26 березня сталася аварія поїзда. На півдні країни в місті Тахта провінції Сохаг, поїзд, який прямував з Луксора в Олександрію, врізався ззаду в інший пасажирський поїзд, який прямував з Асуана в Каїр. Унаслідок зіткнення два вагони з пасажирами зійшли з рейок.

Унаслідок зіткнення пасажирських поїздів загинули 19 людей. Постраждалими в результаті події вважаються 185 осіб.

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