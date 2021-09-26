Понад 50 людей постраждали унаслідок сходження поїзда з рейок в США

В американському штаті Монтана при сході поїзда з рейок загинули три людини. Ще 50 пасажирів постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times .

Поїзд зійшов з рейок поруч з населеним пунктом Джоплін в Монтані, в ньому на момент аварії було близько 150 пасажирів і 13 членів екіпажу.

За даними шерифа округу Ліберті, підтверджено як мінімум три смертельні випадки.

Національна рада з безпеки на транспорті США направила групу експертів для розслідування інциденту.