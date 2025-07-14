5 звичок, від яких потрібно відмовитися до 40 років, щоб жити довше та щасливіше

Припиніть курити

Починаючи, можливо, з найочевиднішого фактора, лікар Левін наголосив на важливості відмови від куріння, коли ви наближаєтеся до 40 років.

"Дослідження показують, що найбільше задоволення від куріння відчувається на початку дорослого життя", - пояснив він.

Кожна сигарета, яку ви викурюєте, є шкідливою. Куріння є найбільшою причиною смертей, яким можна запобігти.

Кожен другий курець помре від хвороби, пов'язаної з курінням.

Не пийте алкоголь

Лікар Левін назвав зменшення споживання алкоголю другим ключовим кроком для здоров'я.

"Алкоголь впливає на ризик розвитку раку - особливо у жінок через серцеві захворювання та фібриляцію передсердь", - зазначив він.

Він попередив, що вживання більше однієї порції алкоголю щодня є "небезпечним" для вашого добробуту.

Крім спричинення серйозних проблем зі здоров'ям, довготривале зловживання алкоголем може призвести до соціальних проблем для деяких людей, таких як безробіття, розлучення, домашнє насильство та безпритульність.

Щоб підтримувати ризики для здоров'я від алкоголю на низькому рівні, як чоловікам, так і жінкам рекомендується не вживати регулярно більше 14 одиниць на тиждень.

Не вживайте наркотики

"Вибачте, але номер три — це марихуана", — продовжив лікар, підкреслюючи зв'язок наркотику з когнітивним зниженням.

"Вона також збільшує ризик деменції в пізнішому віці - і, звичайно, будь-які наркотики, такі як кокаїн... наступна доза... ваше серце вже не таке молоде", - попередив він.

Не займайтеся дуже багато

Це може бути шоком, але доктор Левін попереджає, що "занадто багато хорошого", наприклад, біг на довгі дистанції та екстремальні вправи може здатися корисним, але врешті-решт може стати "золотою жилою для ортопедів.

"Постійне навантаження на стегна, коліна та стопи, особливо з віком, збільшує ризик захворювань суглобів та потребу в їх заміні", - сказав фахівець.

Лікар рекомендує "зменшити" такі види діяльності до кількох кілометрів, шукаючи альтернативні форми вправ.

Біг на довгі дистанції також пов'язаний з вищим ризиком фібриляції передсердь, особливо з віком.

Левін також висловив занепокоєння щодо важких силових тренувань. Повторні такі навантаження підвищують артеріальний тиск і також можуть збільшити ризик серцевих захворювань тож настав час зменшити вагу.

Перестаньте їсти все, що заманеться

Краще за все відмовитися від фастфуду, солодких напоїв та енергетичних напоїв.

"Послухайте, ваші 40 років або створять, або зруйнують вас, якщо ви хочете прожити ще 40+ добрих років", - сказав лікар.