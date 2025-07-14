5 привычек, от которых нужно отказаться до 40 лет, чтобы жить дольше и счастливее

Прекратите курить

Начиная, возможно, с самого очевидного фактора, доктор Левин отметил важность отказа от курения, когда вы приближаетесь к 40 годам.

"Исследования показывают, что наибольшее удовольствие от курения ощущается в начале взрослой жизни", - пояснил он.

Каждая сигарета, которую вы выкуриваете, является вредной. Курение является самой большой причиной смертей, которые можно предотвратить.

Каждый второй курильщик умрет от болезни, связанной с курением.

Не пейте алкоголь

Доктор Левин назвал уменьшение потребления алкоголя вторым ключевым шагом для здоровья.

"Алкоголь влияет на риск развития рака - особенно у женщин из-за сердечных заболеваний и фибрилляции предсердий", - отметил он.

Он предупредил, что употребление более одной порции алкоголя ежедневно является "опасным" для вашего благополучия.

Помимо причинения серьезных проблем со здоровьем, длительное злоупотребление алкоголем может привести к социальным проблемам для некоторых людей, таким как безработица, развод, домашнее насилие и бездомность.

Чтобы поддерживать риски для здоровья от алкоголя на низком уровне, как мужчинам, так и женщинам рекомендуется не употреблять регулярно более 14 единиц в неделю.

Не употребляйте наркотики

"Извините, но номер три - это марихуана", - продолжил врач, подчеркивая связь наркотика с когнитивным снижением.

"Она также увеличивает риск деменции в более позднем возрасте - и, конечно, любые наркотики, такие как кокаин... следующая доза... ваше сердце уже не такое молодое", - предупредил он.

Не занимайтесь слишком много

Это может быть шоком, но доктор Левин предупреждает, что "слишком много хорошего", например, бег на длинные дистанции и экстремальные упражнения может показаться полезным, но в конце концов может стать "золотой жилой" для ортопедов.

"Постоянная нагрузка на бедра, колени и стопы, особенно с возрастом, увеличивает риск заболеваний суставов и потребность в их замене", - сказал специалист.

Врач рекомендует "уменьшить" такие виды деятельности до нескольких километров, ища альтернативные формы упражнений.

Бег на длинные дистанции также связан с более высоким риском фибрилляции предсердий, особенно с возрастом.

Левин также выразил беспокойство относительно тяжелых силовых тренировок. Повторные такие нагрузки повышают артериальное давление и также могут увеличить риск сердечных заболеваний поэтому пришло время уменьшить вес.

Перестаньте есть все, что заблагорассудится

Лучше всего отказаться от фастфуда, сладких напитков и энергетических напитков.

"Послушайте, ваши 40 лет либо создадут, либо разрушат вас, если вы хотите прожить еще 40+ хороших лет", - сказал врач.