5 видів морозива в українських магазинах, якого краще уникати

Що треба знати про морозиво в магазинах?

Дієтолог Катерина Сиротка ретельно проаналізувала склад популярних видів морозива і назвала п'ять категорій, від покупки яких варто відмовитися. Головний "ворог" - це приховані та небезпечні трансжири, які часто маскуються під невинними назвами.

Чому важливо читати склад, або що не так з гідрогенізованою олією?

"У багатьох видах морозива в складі гідрогенізована олія, тобто трансжири, або не вказано ступінь обробки. Саме це є ключовим моментом, на який варто звернути увагу", - повідомила експертка.

Не вся пальмова олія, яка часто є об'єктом критики, є абсолютним злом. Важливо, як саме її оброблено:

Негідрогенізована олія

Ці форми пальмової олії є відносно безпечними для споживання в помірних кількостях, оскільки вони не містять шкідливих трансжирів або містять їх у незначній кількості.

Частково гідрогенізована олія - це трансжири, і це шкідливо

Цей вид олії є головним джерелом промислових трансжирів, які визнані одними з найнебезпечніших компонентів у продуктах харчування. Вони підвищують рівень "поганого" холестерину, збільшують ризик серцево-судинних захворювань, діабету 2-го типу та інших проблем зі здоров'ям.

Саме тому, обираючи морозиво, варто ретельно вивчати етикетку та уникати продуктів, що містять частково гідрогенізовані жири.

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