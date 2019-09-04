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Тільки 5% українців отримували адмінпослуги онлайн

Новини » Суспільство    04.09.2019 - 16:45
Тільки 5% українців отримували адмінпослуги онлайн
Фото: пенсія онлайн (РБК-Україна)

Інтернет-послуги держави поки малопопулярні

Адміністративними послугами у режимі онлайн користувалися тільки 5% громадян України. Про це повідомила директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна на презентації дослідження "Якість адміністративних послуг в Україні: що змінилося за останні п'ять років?", передає кореспондент РБК-Україна.

Коментуючи ідею президента України Володимира Зеленського про надання адміністративних послуг через інтернет, Бекешкіна зазначила:

"Про державу в смартфоні. Все ж тільки 5% населення вже користувалися адміністративними послугами онлайн. Це, звичайно, потрібно розширювати, тому що їх мало. Але при цьому не потрібно забувати, що згідно з нашим останнім опитуванням, взагалі інтернетом користуються в Україні 70% населення, 30% - інтернетом не користується. Причому дуже часто ці 30% це саме ті люди, які найбільше потребують адміністративні послуги".

За даними опитування, найчастіше респонденти користувалися сервісами Міністерства соціальної політики - 47,4%, що пов'язано з великою кількістю звернень за послугами соціального характеру, а також - Міністерства юстиції та Державної фіскальної служби - 30,3% і 22,6% відповідно.

Дослідження проведено фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром Разумкова з 12 по 17 липня 2019 року серед 2018 респондентів по всій Україні крім окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Як повідомляло РБК-Україна, в червні президент України Володимир Зеленський заявив про плани прискорити впровадження "держави в смартфоні".

За даними опитування компанії Research & Branding Group, на початку 2019 року більше половини українців (55%) вже мали такий девайс, як смартфон, тоді як 45% поки їм не обзавелися.

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