5 стильных "луков" бывшей Комарова, которые поразят всех: с платьем, брюками или юбкой

Понедельник 01 сентября 2025 07:17
5 стильных "луков" бывшей Комарова, которые поразят всех: с платьем, брюками или юбкой Александра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)
Автор: Полина Иваненко

Александра Кучеренко, бывшая жена телеведущего Дмитрия Комарова, нередко поражает стильными образами, которые становятся вдохновением для модниц. И в этот раз ведущая показала целую серию "луков", которые захочется повторить уже сейчас.

РБК-Украина со ссылкой на Instagram Кучеренко рассказывает, что носить этой осенью и какие образы будут выглядеть на все 100.

Леопардовое платье с многоярусными воланами

В длинном платье с леопардовым принтом Александра выглядит ярко и женственно. Многоярусные воланы создают эффект движения, а сам принт добавляет характера.

Леопард вернулся в моду, поэтому подобное платье станет отличным вариантом для летней вечеринки или прогулки. Можно его сочетать с минималистичными аксессуарами - тогда образ будет выглядеть дорого, а не перегружено.

5 стильных &quot;луков&quot; бывшей Комарова, которые поразят всех: с платьем, брюками или юбкойБывшая Комарова показала трендовое платье (фото: instagram.com/aakucherenko)

Белый total-look с жакетом

Второй образ - воплощение нежности. Белую юбку-комбинацию Александра соединила с удлиненным жакетом, подчеркнутым пояском. Такой прием добавляет фигуре изящества и подчеркивает талию.

Это универсальный вариант для деловой встречи или выхода вечером в ресторан. Важный нюанс - обувь на каблуке, которая визуально удлиняет ноги и делает образ максимально изысканным.

5 стильных &quot;луков&quot; бывшей Комарова, которые поразят всех: с платьем, брюками или юбкойКучеренко показала, что носить этой осенью (фото: instagram.com/aakucherenko)

Брюки с полоской и красные лоферы и красные лоферы

Не менее стильным получился и третий "лук". Классические брюки в тонкую полоску Александра дополнила белым топом и легкой курткой. Акцентом стали красные лоферы, которые оживили весь сет.

Такой прием (яркая обувь к сдержанной одежде) сейчас в тренде. Он позволяет выглядеть стильно даже в повседневном аутфите.

5 стильных &quot;луков&quot; бывшей Комарова, которые поразят всех: с платьем, брюками или юбкойКучеренко показала, как носить красную обувь (фото: instagram.com/aakucherenko)

Полосатая рубашка и белые капри

Для летней прогулки Александра выбрала легкую полосатую рубашку oversize и брюки-капри. Сочетание полоски и белого низа всегда добавляет свежести, а сама рубашка универсальна.

Ее можно носить и с джинсами, и с шортами. Это идеальный выбор для работы и на каждый день, когда хочется выглядеть стильно без лишних усилий.

5 стильных &quot;луков&quot; бывшей Комарова, которые поразят всех: с платьем, брюками или юбкойТрендовый "лук" бывшей жены Комарова (фото: instagram.com/aakucherenko)

Твидовый жакет и миди-юбка

Пятый образ доказывает, что классика всегда смотрится выигрышно. Твидовый жакет карамельного цвета Александра соединила с белой юбкой-миди и кроп-топом.

Это трендовая комбинация, ведь сейчас дизайнеры советуют миксовать сдержанные вещи с более легкими. Образ получился элегантным, но в то же время молодежным, а белые туфли завершили изысканный сет.

5 стильных &quot;луков&quot; бывшей Комарова, которые поразят всех: с платьем, брюками или юбкойКучеренко показала, что будет в моде этой осенью (фото: instagram.com/aakucherenko)

Какие тренды примерила Кучеренко

  • Звериный принт в новом прочтении (леопард возвращается в моду, обратите внимание на этот тренд)

  • Многослойные воланы (акцент на объеме и легкости)

  • Белый total-look (всегда свежо и изысканно)

  • Яркая обувь к базовым вещам (самый простой способ освежить гардероб)

  • Твидовый жакет (вечная классика, которая подходит всем).

