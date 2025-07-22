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5 слов об эмоциях, которых нет в украинском языке и их очень не хватает

Вторник 22 июля 2025 08:00
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5 слов об эмоциях, которых нет в украинском языке и их очень не хватает Каких 5 слов об эмоциях в украинском языке нет, но их не хватает (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Случалось ли вам чувствовать что-то, что трудно передать одним словом? Наверное, да. Иногда для этого просто не хватает подходящего термина в родном языке. Но что, если бы мы могли расширить свой словарный запас такими "недостающими" словами?

Каких 5 уникальных слов не хватает в украинском языке и они не имеют ни аналогов, ни соответствий, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на разъяснения тренера по ораторскому искусству Павла Мацьопы в Instagram.

Эти слова могут не только обогатить вашу речь, но и помочь лучше осознать и назвать то, что мы чувствуем или наблюдаем ежедневно.

Циндоку (на японском: 積ん読)

Это слово прекрасно описывает знакомую многим книголюбам практику: покупку книг, которые так и остаются непрочитанными, часто накапливаясь в стопках на полках. Если ваша библиотека растет быстрее, чем вы успеваете читать, вы - настоящий ценитель циндока!

Уитваайен (на голландском: uitwaaien)

Мечтаете о "перезагрузке" для мозга? Тогда вам нужен уитваайен! Этот термин означает прогулку на свежем воздухе, особенно в ветреную погоду, с целью расслабления и очищения ума. Идеально подходит, чтобы проветрить голову от лишних мыслей.

Лагом (на шведском: lagom)

Шведская философия жизни в одном слове. Лагом - это когда всего вроде бы и достаточно, но в то же время чего-то неуловимого не хватает. Это ощущение равновесия, которое не является совершенным, но является приемлемым, иногда с легким привкусом неполноты.

Бокетто (на японском: ぼけっとと)

Каждый из нас бывает в состоянии бокетто. Это японское слово означает акт бездумного созерцания вдаль, когда человек смотрит перед собой, не сосредотачиваясь на чем-то конкретном. Просто смотрите в одну точку, позволяя мыслям свободно блуждать.

Куалункуизмо (на итальянском: qualunquismo)

Этот итальянский термин описывает явление, которое, к сожалению, становится все более распространенным. Куалункуизмо - это апатия или безразличие к политике и общественным делам. Часто оно возникает из-за глубокого разочарования властью или из-за информационной перегрузки, когда человек просто устал от постоянного потока новостей.

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