5 редфлегів у онлайн-переписці, які ставлять хрест на першому побаченні

Знайомства в застосунку - це швидко, зручно, без зайвих зусиль на мейкап чи вигадування жартів у моменті. Водночас переписки створюють чимало незручних ситуацій. Зокрема, через відсутність невербальних сигналів: погляду, інтонації, міміки. До яких непорозумінь це може привести?

Непорозуміння через відсутність емоцій

"Вам, напевно, знайома ситуація: повідомлення вас обурило, хоча людина не мала нічого поганого на увазі? Все тому, що текст не передає тональності, і нейтральне повідомлення легко сприйняти як холодне чи байдуже. Це може стати причиною закінчити спілкування, яке навіть не встигло початися", - коментує психотерапевтка.

Що робити? Завжди краще уточнити, що співрозмовник мав на увазі, ніж витрачати час на здогадки. Можливо, людина просто зашивалася в робочих дедлайнах і не мала часу на палкі зізнання у коханні?

Паузи, що викликають тривогу

"У реальному житті ми звикли до природних пауз. У чатах же очікування відповіді легко інтерпретується як ігнорування або втрата інтересу. Тут легко зробити передчасні висновки про незацікавленість або, що гірше, почати завалювати повідомленнями нового співрозмовника", - каже Анна.

Що робити? Видихніть, не турбуйте людину в той самий день, коли не отримали від неї відповіді. На наступний можна уточнити про ситуацію. Якщо ігнорування продовжується без очевидної причини - це тривожний дзвіночок і, вірогідно, привід відновити пошуки. Та сама людина обов'язково знайдеться.

Фантазія замість реального контакту

"Люди мають схильність ідеалізувати або, навпаки, занадто критично сприймати співрозмовника, ґрунтуючись лише на текстах і фото", - коментує психологиня.

Що робити? Пам'ятайте, що найкращий фільтр для знайомства - це живе спілкування, яке дозволить побачити справжню людину, а не її відредаговану версію. Тож краще перевірити свої уявлення стосовно людини в кафе чи парку, а не в чаті, перш ніж робити висновки.

Як не зіпсувати перше враження

Щоби не згасити іскру ще до першого побачення, психотерапевтка радить уникати наступних помилок у листуванні.

Настирливість і бомбардування повідомленнями

Постійні "Привіт, ти тут?", "Куди зник(ла)?" або занадто багато голосових повідомлень можуть викликати бажання дистанціюватися. Це сприймається як вторгнення в особистий простір, робить розмову некомфортною й обтяжливою.

Надто особисті теми на старті

Розповіді про травми, колишніх чи фінансові проблеми - це не інтимність, а тиск. Такі теми краще залишити для тих моментів, коли між вами вже є довіра. Перше спілкування має бути легким.

Забагато компліментів

Це може звучати як лестощі або емоційна маніпуляція. Набагато ціннішими будуть підкреслення дійсно сильних, привабливих сторін людини, коли матимете про неї достатньо контексту, ніж одноманітні короткі приємності (хай навіть про них можна говорити вічно).

Формат інтерв'ю

Безперервні питання типу "Чим займаєшся?", "Де живеш?", "Який дохід?" швидко перетворюють діалог на кастинг. Замість того щоб просто запитувати, розкажіть щось про себе, дозвольте розмові розвинутися природно.

Поспішні заклики до зустрічі

Запрошення на побачення вже після кількох повідомлень може викликати напругу. Завжди краще уточнити, як співрозмовник бачить продовження спілкування, щоби очікування збіглися.

Фліртувати, жартувати, піклуватися через чат, витримуючи дистанцію - непросте завдання, але воно того варте.

"І пам'ятайте: якщо відчуваєте, що "хімія" у переписці вже є, не затягуйте з переходом до живої зустрічі. Онлайн - це лише початок, адже справжня магія відбувається в реальному житті", - підсумовує психологиня.

Що таке Viber Dating

Нагадаємо, що 3 квітня Rakuten Viber офіційно запустила в Україні сервіс знайомств Viber Dating.

Нова функція дозволяє шукати пару чи друзів прямо в застосунку, зберігаючи високий рівень приватності: профіль для знайомств відокремлений від основного акаунта, номери телефонів приховані, усі профілі верифіковані через Viber, а контент проходить автоматичну й ручну модерацію.

Щоб почати, потрібно у меню "Ще" обрати "Viber Dating", створити профіль із фото та інформацією і переглядати запропоновані анкети.